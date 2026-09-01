La embajada de EE.UU. en Jerusalén advierte sobre una "posible escalada imprevista"

"Irán y los grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares asociados con Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses en todo el mundo", advirtió la embajada en su página web.

La misión diplomática instó a sus ciudadanos a "extremar la precaución" y estar al tanto de "posibles cancelaciones de vuelos, cierres de espacio aéreo e interrupciones en los viajes".

Por el momento, afirma la embajada, se espera que sus oficinas y servicios consulares mantengan sus horarios de apertura.

El Ejército estadounidense bombardeó hoy a Irán por segunda vez en una semana en medio de un incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y las ofensivas iraníes contra bases militares estadounidenses.

El presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó durante la jornada que si Estados Unidos intensifica el bloqueo marítimo a sus buques y puertos, Irán responderá militarmente.

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El estrecho de Ormuz se ha convertido para Irán en su principal medida de presión en la guerra que comenzó el 28 de febrero, con la que ha paralizado casi todas las exportaciones de petróleo y exige a los buques que lo quieran cruzar que obtengan su permiso.

Pero en las últimas semanas Estados Unidos ha restablecido parte del tráfico marítimo en el estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio.