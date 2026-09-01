La OCS defiende la soberanía de Irán y llama al arreglo pacífico del conflicto con EE.UU.

"Los países miembros, al reafirmar de nuevo su apoyo a la soberanía e integridad territorial de la República Islámica de Irán, abogan por el arreglo del conflicto exclusivamente por medios político-diplomáticos", señala la declaración emitida tras la cumbre celebrada en la capital kirguís, Biskek.

Los líderes de la organización, que cumple este año 25 años desde su fundación, expresaron "una profunda preocupación por la evolución de los acontecimientos en Oriente Medio y en torno a Irán".

Además, condenaron los ataques contra territorio iraní que acarrean la muerte de un gran número de civiles y graves daños a la economía del país persa.

"Dichas acciones violan los principios y normas del derecho internacional y el estatuto de la ONU, y también conllevan graves riesgos para la paz, seguridad y estabilidad mundiales", señaló.

Los diez países miembros de la OCS también expresaron sus condolencias al pueblo y al gobierno iraní "por la trágica muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y a las familias de los fallecidos".

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A la cumbre asiste el líder iraní, Masud Pezeshkian, quien se reunirá más tarde con el presidente ruso, Vladímir Putin, uno de los principales aliados de Teherán.

El secretario general de la ONU, António Guterres, quien también se encuentra en Kirguistán, tachó de "lamentable" la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán, después de un mes de pausa en las hostilidades.

Estados Unidos atacó el lunes la isla iraní de Larak, a lo que Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes.