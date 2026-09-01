La recaudación tributaria en Argentina subió el 33,5 % interanual en agosto

De los datos oficiales se desprende que la recaudación bajó en agosto el 10,4 % en comparación con julio pasado.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto en el que la actividad económica sigue mostrando signos de estancamiento en sectores como la industria y el comercio y en el que la inflación se habría desacelerado al 1,6 % mensual en agosto, de acuerdo con cálculos privados.

En los primeros ocho meses del año, la recaudación tributaria registró un alza interanual del 28,2 %, hasta los 153 billones de pesos.

La recaudación tributaria en Argentina aumentó en 2025 el 39,4%, hasta los 183,1 billones de pesos.