Mundo
01 de septiembre de 2026 a la - 19:10

La recaudación tributaria en Argentina subió el 33,5 % interanual en agosto

Imagen sin descripción

Buenos Aires, 1 sep (EFE).- La recaudación tributaria en Argentina ascendió en agosto pasado a los 20,5 billones de pesos (unos 13.355 millones de dólares), lo que representó un alza del 33,5 % en comparación con igual mes de 2025, informaron este martes fuentes oficiales.

Por EFE

De los datos oficiales se desprende que la recaudación bajó en agosto el 10,4 % en comparación con julio pasado.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto en el que la actividad económica sigue mostrando signos de estancamiento en sectores como la industria y el comercio y en el que la inflación se habría desacelerado al 1,6 % mensual en agosto, de acuerdo con cálculos privados.

En los primeros ocho meses del año, la recaudación tributaria registró un alza interanual del 28,2 %, hasta los 153 billones de pesos.

La recaudación tributaria en Argentina aumentó en 2025 el 39,4%, hasta los 183,1 billones de pesos.