La reina Mette-Marit no asistirá al juramento de Haakon VIII por problemas de salud

La esposa de Haakon VIII, de 53 años, ya se ausentó el fin de semana de los actos de duelo por la muerte de Harald V -fallecido el viernes pasado a los 89 años-, por complicaciones derivadas del trasplante de pulmón al que fue sometida en junio.

"No es infrecuente que haya complicaciones después de un trasplante de pulmón. La reina ha tenido problemas en varios momentos desde la operación, también hoy. Debido a esto, estará en observación durante el día y, desgraciadamente, no podrá participar en el juramento en el Parlamento", consta en un comunicado de esta institución.

La Casa Real informó de que será la princesa heredera Ingrid Alexandra la que acompañe a su padre, mientras que su hermano menor, el príncipe Sverre Magnus, y la reina Sonia, madre de Haakon VIII, presenciarán la ceremonia desde la tribuna del Parlamento.

La ceremonia es un acto tradicional arraigado en el siglo XIX y que se había celebrado por última vez el 21 de enero de 1991, cuando Harald V juró la Constitución cuatro días después de la muerte de su padre, Olav V.

El monarca se comprometerá ante los parlamentarios a gobernar "de conformidad con su Constitución y sus leyes".

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Haakon VIII, quien pronunció el sábado su primer discurso como jefe de Estado, reconoció que tiene ante sí una "gran tarea".

El rey Harald V falleció después de once días hospitalizado al empeorar su estado de salud por una infección en la sangre.

Además de a sus problemas de salud, Mette-Marit también ha tenido que enfrentarse este año a las nuevas revelaciones sobre la relación de amistad que mantuvo con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, sobre el que ha dicho que "no sabía que fuera un delincuente sexual ni un maltratador".

Y su hijo Marius, fruto de una relación anterior a su matrimonio con Haakon VIII, está en prisión domiciliaria tras ser condenado el pasado 15 de junio a cuatro años de cárcel por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos.