La siderúrgica más antigua de Perú despedirá a un 13 % de sus trabajadores

En una comunicación enviada la víspera a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, la compañía explicó que la salida de los trabajadores responde a la decisión de cerrar la línea de negocio de viales, "cuya continuidad se ha vuelto inviable por la variación de la demanda y sus resultados de rentabilidad en el largo plazo".

La siderúrgica también anunció reorganizaciones en otros procesos complementarios de su línea de negocio, así como "funciones que hoy pueden optimizarse gracias a mejoras operativas, tecnológicas y administrativas implementadas en los últimos años".

Con la medida, la empresa confía atender situaciones estructurales, mejorar su eficiencia y fortalecer su capacidad competitiva.

De acuerdo con los registros de la compañía en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), Siderperú contaba con 896 empleados en julio, por lo que el cese colectivo afectaría a un total de 111trabajadores.

La empresa señaló que el proceso considerará programas de retiro voluntario y que previamente puso en marcha mecanismos de movilidad interna, reubicaciones temporales, programas de capacitación, entre otros.

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En julio pasado, Siderperú expresó su rechazo a la construcción de una nueva planta siderúrgica de capitales chinos en la población peruana de Chilca, al denunciar que "las obras avanzan sin contar con las licencias de edificación ni el estudio de impacto ambiental (EIA) obligatorio" para producir anualmente unas 700.000 toneladas de acero.