La subida del Danubio permite recuperar la potencia en la única central nuclear búlgara

La central ha informado de que uno de los reactores genera ya casi la totalidad de sus 1.000 megavatios de capacidad, mientras que el otro continúa funcionando a pleno rendimiento.
El pasado día 20 la bajada del caudal del Danubio obligó a recortar la potencia del primer reactor en aproximadamente un 12 %.
El caudal actual del Danubio a la altura de la ciudad de Ruse ha subido 15 centímetros desde entonces.
En un comunicado, la planta ha señalado que el personal continúa trabajando para garantizar el funcionamiento seguro y que se supervisa continuamente el nivel del río.