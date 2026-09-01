La tormenta tropical Marie se forma frente a las costas del Pacífico mexicano

El SMN explicó que a las 09:00 hora local (15:00 GMT) el centro de la tormenta tropical Marie se localizaba a 645 kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, Colima.

El organismo apuntó que el fenómeno meteorológico registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 15 km/h.

"La circulación de la tormenta tropical Marie refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente del territorio nacional", señaló la autoridad meteorológica.

Según el aviso, se espera que la tormenta provoque lluvias de fuertes a muy fuertes en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Ante ello, la autoridad exhortó a la población a extremar precauciones en los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima.

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De acuerdo con el pronóstico del SMN, Marie podría convertirse en huracán categoría 1 o 2, entre el miércoles y el jueves, con vientos de hasta 160 km/h.

Pero la trayectoria proyectada la aleja de las costas mexicanas, con movimiento hacia el noroeste, pasando al sur/suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico durante la temporada 2026, de los que entre cuatro y cinco podrían alcanzar categoría 3, 4 o 5.

Además, el SMN anticipó en abril una temporada con mayor actividad ciclónica en el Pacífico que en el Atlántico, en un contexto influido por el fenómeno de El Niño.

Hasta ahora se han formado 13 tormentas con nombre en el Pacífico oriental, según datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.