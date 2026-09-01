La UE explora con qué tipo de misión puede apoyar a las fuerzas libanesas tras FINUL

"Los ministros debatirán sobre una misión europea destinada a apoyar a las Fuerzas Armadas libanesas, teniendo en cuenta la situación en el país", indicó la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, ante la prensa a su llegada a una reunión informal de ministros de Defensa comunitarios.

Dada la naturaleza del encuentro, los ministros no podrán tomar decisiones formales, pero sí debatir asuntos para acercar posiciones, como sobre una futura misión en el Líbano.

La ministra irlandesa de Defensa, Exteriores y Comercio, Helen McEntee, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE, pidió que se ponga en marcha una "nueva misión" como ya sugirieron Irlanda, España y Austria, para formar a las fuerzas libanesas.

McEntee dijo que explorarán cómo "garantizar que contribuimos a la paz y la estabilidad sobre el terreno en el Líbano y en toda la región", pero aseguró que su país estará presente en la nueva misión europea.

En todo caso, reconoció que "aún no está claro exactamente cómo será esa misión", pero defendió que el Gobierno irlandés "pueda tomar por sí mismo la decisión sobre dónde desplegar tropas de mantenimiento de la paz".

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"No corresponde a ningún otro país ni a ninguna parte del mundo decidir dónde desplegamos nuestras tropas. Contamos desde hace muchos, muchos años con una orgullosa tradición e historia en el mantenimiento de la paz y la protección de las fuerzas, así como en misiones de entrenamiento sobre el terreno", recordó.

De acuerdo a la legislación irlandesa, en todo caso, el despliegue en misiones extranjeras debe estar avalado por un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, como es el caso actual de FINUL.

"Es absolutamente esencial que las tropas irlandesas, junto con muchas otras, estén sobre el terreno para apoyar a las Fuerzas Armadas libanesas, pero, sobre todo, para apoyar al pueblo libanés. Por ello, colaboraremos con nuestros colegas", concluyó McEntee.