Macron justifica mano dura con el móvil en los liceos y dice que los veta a sus ministros

"Cuando convoco reuniones en el Elíseo pido que se dejen fuera los móviles, incluso en las reuniones del Consejo de Ministros", explicó Macron durante su visita al instituto Chaptal de Mende, en el sur de Francia, en la apertura del curso escolar

El presidente francés defendió ante un grupo de alumnos la prohibición de los móviles en unos 3.700 centros de secundaria de Francia, una medida que afectará a unos dos millones de estudiantes.

Ante las reticencias de muchos de ellos, Macron recordó que los propios adultos también pierden la concentración con el móvil e insistió en que ese veto será beneficioso para su desarrollo psicológico y cognitivo.

"La clave de todo esto es que tengáis éxito en la vida, es decir, que aprendáis cosas que os permitan ser ciudadanos libres y que tengáis confianza en vosotros mismos", ahondó.

Ante las objeciones de los alumnos, el presidente francés reconoció que para que "una regla sea eficaz hace falta que sea entendida".

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"Con los móviles, uno no se socializa de la misma manera, por ejemplo en los recreos, si cada uno está mirando a su pantalla", agregó.

Macron también respondió a la reticencia de una alumna sobre si es necesaria, simultáneamente, la prohibición del móvil y de las redes sociales a menores, incluida la nueva legislación.

"Se trata de prohibiciones compatibles. Hay que encontrar los espacios para prepararse para la vida adulta", aseveró.

Desde 2018, los móviles ya estaban prohibidos por ley en las escuelas de primaria y colegios de secundaria de Francia hasta los 15 años. Sin embargo, en los institutos de enseñanza secundaria superior no se imponía una prohibición general y se dejaba la decisión en manos del reglamento interno de cada centro.

Esto creaba una disparidad entre centros (unos lo prohibían y otros no) y dificultades legales para sancionar a los alumnos si el reglamento del centro era impugnado o ambiguo. El nuevo marco normativo impulsado por el Gobierno, con una ley adoptada en julio, permite extender esta prohibición de forma generalizada.

La ley de julio también establecía la prohibición de las redes sociales para los menores de 15 años, pero esa disposición fue anulada en agosto por el Consejo Constitucional por considerar que atentaba de forma desproporcionada contra la libertad de expresión.

Tras ese revés a lo que era una iniciativa que él había impulsado, Macron indicó que ha encargado a su primer ministro, Sébastien Lecornu, que trabaje en el plazo más breve en una nueva redacción "jurídicamente robusta" sobre las restricciones a las redes sociales que tenga en cuenta el dictamen de la censura, así como "el marco europeo".