Más de 100 medios y organizaciones piden garantizar la libertad de expresión en Venezuela

A través del 'Manifiesto por la Libertad de Expresión en Venezuela', 38 medios de comunicación y 63 organizaciones exigieron derogar el marco legal que, consideran, es utilizado para criminalizar la disidencia, así como transformar el ente regulador de las telecomunicaciones en el país, Conatel.

También pidieron la liberación plena de las personas que están detenidas por expresar su opinión y "levantar los bloqueos digitales" a diversos portales web.

"Vamos a trabajar hasta lograr que la libertad de expresión sea plena en Venezuela, porque recuperar la libertad de expresión es un paso fundamental para reconstruir nuestra democracia", dice el manifiesto.

La libertad de expresión está entre los temas a tratar en el próximo ciclo del diálogo político entre el chavismo y la oposición, que se prevé para la segunda mitad de septiembre, según dijo a EFE el equipo de prensa de la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera.

El diálogo se inició como parte del proceso que impulsa Estados Unidos para una transición en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por parte de tropas estadounidenses durante un ataque militar en Caracas que dio paso a un nuevo momento político.

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Venezuela ocupó el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido en marzo pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas.

Venezuela es, junto a Nicaragua, de los países "sin libertad de expresión", según el informe, que explica que el país suramericano tuvo 7,02 puntos de un total de 100 posibles "luego de que 2024 registrara una altísima incidencia en el escenario postelectoral, con más de 2.000 personas detenidas".

Según dijo en abril la ONG Espacio Público, en el primer trimestre de 2026 hubo 75 violaciones a la libertad de expresión.