Más de 180 figuras de Hollywood apoyan a Mark Ruffalo después de acusaciones de Paramount

"Calificar a Mark Ruffalo de antisemita por cuestionar una fusión corporativa masiva no solo es absurdo, sino que es una forma peligrosa de silenciar la crítica legítima", reza la carta, a la que ha tenido acceso este martes la revista Variety.

En el documento Ruffalo obtuvo el respaldo de figuras de peso de Hollywood como Joaquin Phoenix, Todd Haynes o la actriz Hannah Einbinder ('Hacks'), una de las voces más críticas de la industria en posicionarse contra la intervención de Israel sobre el territorio palestino.

"Basta ya de instrumentalizar de forma falsa y peligrosa las acusaciones de antisemitismo contra quienes tienen el valor de señalar lo obvio: que el ataque contra el pueblo palestino y el ataque contra nuestras libertades en casa están profundamente interconectados, y que no hay nada de antisemita en reconocer ese hecho", agrega el escrito.

El documento también critica la transacción entre Paramount y WBD, que va más allá de "una simple combinación de dos enormes multinacionales. Sí, destruirá miles y miles de puestos de trabajo. Sí, consolidará aún más el control oligárquico de nuestros medios de comunicación. Sí, ahogará la competencia y la creatividad en la producción y distribución de cine y televisión", indicaron los firmantes.

"El camino de la IA hacia WarnerMount (acrónimo de Warner y Paramount) pasa por Gaza, y Ellison (familia propietaria del conglomerado de medios) nos ha dejado claro en repetidas ocasiones el mundo orwelliano que nos tiene reservado mientras consolida el control sobre lo que vemos y cómo lo vemos, sabiendo que mientras miramos, él y su corrupta camarilla siempre nos estarán vigilando", sentencia la carta.

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La controversia entre Ruffalo y el conglomerado de medios comenzó cuando el actor criticó públicamente la macrofusión propuesta entre Paramount y WBD, una operación colosal valorada en unos 111.000 millones de dólares, pero también acusó a la familia Ellison de ser cómplices del "genocidio" contra los palestinos.

En respuesta, un portavoz de Paramount acusó a Ruffalo de recurrir a "tópicos antisemitas" con el pretexto de resolver una disputa comercial.