Más de 500 arrestos al concluir el carnaval de Notting Hill sin casi incidentes violentos

Solo hubo que lamentar una muerte, pero de carácter accidental, cuando un hombre que huía de un registro policial cayó en el canal cercano de Kensal Road y se ahogó, a pesar de que los canales londinenses tienen muy poca profundidad.

La policía -que desplegó a 7.000 agentes, muy visibles en la zona durante los dos días- requisó 62 armas blancas y un arma de fuego, pero solo se registraron dos ataques, en ambos casos apuñalamientos sin consecuencias graves.

Además, las numerosas cámaras instaladas en las calles y estaciones de metro permitieron interceptar a 43 individuos que constan en el registro de delincuentes sexuales, de los que seis fueron detenidos por infringir la libertad condicional.

Se calcula que el carnaval de Notting Hill -nacido como una reivindicación de la cultura caribeña, y particularmente jamaicana- ha atraído este año a cerca de dos millones de visitantes, lo que lo convierte en una de las fiestas callejeras más populares de Europa y del mundo.

Las cifras demuestran que la seguridad ha mejorado con respecto a los últimos años, sobre todo desde 2024, cuando hubo un asesinato y ocho apuñalamientos durante los dos días de carnaval.