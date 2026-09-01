Más de cinco millones de paraguayos están llamados a las urnas para municipales de octubre

En un comunicado de prensa, el TSJE indicó que, en concreto, "un total de 5.043.154 electores están habilitados para votar" en las municipales, que se celebrarán antes de las presidenciales pautadas para 2028.

En el mismo texto, el rector electoral paraguayo dijo que instalará el 4 de octubre 14.711 mesas de votación en 1.187 centros repartidos en todo el país, con un total de 17.992 máquinas para el sufragio, de las que 2.094 estarán dispuestas para contingencias y 1.187 se utilizarán para capacitación.

Asimismo, el ente indicó que destinará 26 máquinas de votación distribuidas en 21 mesas de 19 ciudades para su programa 'Voto Accesible', que garantiza el sufragio para personas con movilidad reducida.

Por otro lado, el TSJE confirmó que 630 aspirantes se postularon para los 263 cargos de intendentes, mientras que 18.973 candidatos hicieron lo propio para los 5.664 asientos de las Juntas Municipales.

Con todo, "en la pantalla de la máquina de votación aparecerán un total de 9.804 candidatos", señaló el TSJE en su comunicado.