Meloni expresa solidaridad a Alemania tras ataque híbrido ruso y llama a unidad de aliados

"Italia se muestra plenamente solidaria con Alemania tras el ataque híbrido ruso perpetrado en Leipzig. La seguridad de nuestros aliados es la seguridad de todos nosotros. Los intentos de intimidarnos o de sembrar la discordia entre los aliados no tendrán éxito", escribió la mandataria en su cuenta de la red social X.

Meloni sostuvo que las acciones híbridas dirigidas contra cualquiera de los aliados "son motivo de preocupación para todos nosotros" y recibirán "una respuesta unida".

"En momentos como este, es esencial mantenerse firmes, seguir trabajando en estrecha colaboración y mantener una postura de disuasión creíble en defensa de la seguridad de nuestros ciudadanos", añadió la primera ministra italiana.

El Gobierno alemán responsabilizó este martes a Rusia de un ataque híbrido con drones contra el aeropuerto de Leipzig, donde el pasado 4 de agosto fueron localizados varios sistemas no tripulados con explosivos.