Mercosur y Chile analizan en Uruguay el desarrollo de un mercado regional de fertilizantes

El encuentro 'Integración Gasífera Mercosur+Chile. Vectores alternativos para la integración gasífera regional: Fertilizantes' se realizó en Montevideo y fue organizado por la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), junto a la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La discusión partió del hecho de que la región presenta un alto consumo de fertilizantes, debido a su perfil agrícola, lo que genera una alta dependencia de las importaciones, ya que los países que producen fertilizantes son Argentina, Brasil y Bolivia, pero su producción es "insuficiente, concentrada y poco aprovechada", según un estudio de la Olacde.

Entre sus conclusiones, el estudio identificó que existe "un amplio espacio para una nueva capacidad de producción regional", con Brasil como el país con mayor oportunidad de mercado, y que además "la integración regional abre una oportunidad para ampliar la oferta de urea", sustancia que funciona como un fertilizante rico en nitrógeno.

Ante esto, la directora nacional de Energía de Uruguay, Arianna Spinelli, aseguró que trabajar en conjunto es lo más conveniente para todos y añadió que "el desafío que tenemos por delante es preguntarnos qué actividad económica podemos generar a partir de esa energía, qué industria podemos desarrollar, qué valor podemos agregar y qué oportunidades podemos generar para nuestros países".

Por su parte, el secretario general de Aladi, Sergio Abreu, planteó que hay muchas personas que están esperando por la "integración energética" y sostuvo que la región, con este proyecto de integración gasífera, tiene la oportunidad de demostrar que está en condiciones "de llegar hasta el último kilómetro de aquel al que no le llega la energía y que todavía vive en situación de espera o de desesperación".

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Finalmente, Mercedes Pedreira, ejecutiva de la Dirección de Integración, Comercio e Inversiones del CAF, defendió que la energía "ha sido un espacio natural para la integración" y que "los sistemas eléctricos interconectados, gasoductos transfronterizos, mecanismos de cooperación, han demostrado que la complementariedad de los países de la región genera beneficios económicos, puede fortalecer la seguridad energética y favorecer el mejor aprovechamiento de los recursos que tiene esta región".