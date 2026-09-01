México captura a presunto implicado en el atentado con carro bomba en Zacatecas

La aprehensión ocurrió como parte de los despliegues de las fuerzas de seguridad estatales y federales tras el ataque en Ojocaliente.

La explosión se produjo horas después de la captura en el municipio de Villa García de William Ariel 'N', un joven de 18 años originario de Aguascalientes a quien las autoridades identificaron como presunto sicario del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y responsable de detonar una motocicleta cargada con explosivos al paso de una patrulla.

El atentado con el carro bomba dejó un saldo de al menos 10 personas heridas, dos de ellas en estado grave entre agentes de las corporaciones y civiles, según detalló en entrevista radiofónica el fiscal general del estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho.

El titular de la fiscalía estatal explicó que la agresión armada contra la sede policial involucró un artefacto explosivo improvisado compuesto por un tubo de metal con pólvora comprimida, instalado en un vehículo con reporte de robo desde abril de 2026 en el vecino estado de Jalisco.

Los reportes e investigaciones iniciales de las autoridades señalan que el atentado habría sido orquestado por sicarios del CJNG como un acto de represalia directo tras la detención previa de William Ariel 'N' en la zona limítrofe con Aguascalientes.

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Ante la gravedad de los hechos, el Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano informó que instituciones como la Secretaría de Seguridad, Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la FGR colaboran activamente con las autoridades locales para esclarecer el ataque y reforzar el operativo de protección a la ciudadanía.

Por su parte, Reyes Mugüerza reafirmó a través de un mensaje oficial el compromiso de las instituciones de seguridad en la contención de los grupos criminales que disputan el control territorial en la región.

El uso de estos artefactos marca un peligroso repunte en las tácticas de la delincuencia organizada en Zacatecas, un estado clave para las rutas del narcotráfico hacia el norte del país donde el CJNG mantiene una cruenta disputa territorial con el Cartel del Pacífico.