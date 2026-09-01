México plantea revisar por seguridad nacional inversión extranjera en áreas estratégicas

La iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera, recibida por el Congreso y turnada al Senado, plantea ampliar las facultades de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) y establecer un procedimiento específico para evaluar los posibles riesgos de determinadas operaciones.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó este martes la recepción de la propuesta y señaló que busca dotar de “nuevas atribuciones” a la Comisión “a fin de proporcionar mayor certeza jurídica a las inversiones extranjeras” en México.

El proyecto contempla que una adquisición requiera una resolución favorable de la CNIE cuando la inversión extranjera pretenda superar, directa o indirectamente, el 49 % del capital de una sociedad mexicana, esta opere en sectores considerados sensibles y sus activos excedan un monto que la propia Comisión deberá establecer.

Entre las actividades sujetas al nuevo escrutinio aparecen infraestructuras vinculadas con energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería y almacenamiento de datos, además de sistemas digitales, industria aeroespacial y defensa.

También, incluye tecnologías consideradas críticas o de doble uso, entre ellas la IA, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías cuánticas y nucleares, nanotecnología y biotecnología, así como seguridad alimentaria y acceso a información sensible.

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La legislación vigente ya permite a la CNIE impedir determinadas adquisiciones por razones de seguridad nacional, pero la iniciativa considera que faltan parámetros y procedimientos específicos para evaluar esos riesgos.

Para ello, Sheinbaum propone incorporar con voz y voto a la Comisión a los titulares de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana.

La Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) participarían además como invitados permanentes, con voz pero sin voto, cuando se analicen cuestiones de seguridad nacional.

La Comisión podría autorizar una operación si determina que no existen riesgos, condicionarla a modificaciones destinadas a mitigarlos o impedirla por razones de seguridad nacional. A diferencia del procedimiento ordinario, la falta de respuesta de la autoridad dentro del plazo establecido supondría la negativa de la solicitud.

La propuesta llega además en momentos en que México negocia con Estados Unidos aspectos de la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC) y Washington ha incrementado el escrutinio sobre inversiones extranjeras en sectores estratégicos y cadenas de suministro.

México registró 34.968 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) durante el primer semestre de 2026, el mayor monto para un periodo similar desde que existen registros, según cifras de la Secretaría de Economía.