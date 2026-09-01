Ministro español pide investigar si agentes marroquíes guiaron la entrada masiva a Ceuta

En la carta, a la que ha tenido acceso EFE, Grande-Marlaska le pide al director general de la Policía, Francisco Pardo: "De ser cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, yo, como Ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".

Añade que: "Se trataría de una información que debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del Presidente del Gobierno y de los demás órganos con competencias en este ámbito".

Ello, continúa el ministro español en su misiva, "al margen de las actuaciones judiciales que puedan realizarse, que, de momento, se encuentran en un estadio incipiente y no pueden ser óbice para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informen inmediatamente al Ministro del Interior, a quien corresponde ejercer el mando superior en materia de seguridad interior".

"Por ello -concluye Grande-Marlaska-, te agradeceré que me informes a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo".

Según el digital El Español, la Policía Nacional española habría informado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio, de que esta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.

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Según este diario, la unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería habría comunicado a la jueza "que fue un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta de España".

Añade que "el perfil de los invasores fue distinto en cada una de las dos fases del incidente y los agentes de Marruecos monitorizaron la ejecución en el terreno".

El informe, según El Español, "vincula estrechamente la operación con la reivindicación territorial de Rabat sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla".