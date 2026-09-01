Nace en Italia la decimoquinta cría de 'Camilla', la hipopótama más longeva de Europa

La madre, de 2.500 kilos, y la cría, de 50, conviven con su grupo y con una manada de antílopes nyala, informó este martes el centro.

Con apenas diez días de vida, el pequeño hipopótamo ya ha comenzado a dar sus primeros pasos fuera del estanque para seguir a su madre.

Por precaución, sin embargo, el parque no permitirá que nadie se acerque al recién nacido durante las próximas semanas.

El nacimiento supone un hito para la conservación de esta especie, clasificada como vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que el pequeño ejemplar es el único nacido en Italia en los últimos cinco años.

Camilla vive en el parque desde 1976 y ha superado la esperanza de vida habitual de su especie. Tras ocho meses de gestación, dio a luz de forma natural en el agua, de donde no salió durante los primeros tres días hasta que el pequeño pudo seguirla a la superficie.

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"Lleva cincuenta años con nosotros, ha seguido toda la evolución del parque desde los primeros años de su apertura hasta nuestros días y ya la hemos visto criar a 14 crías, con una dedicación impecable. Pero a esta edad, que ya supera la esperanza de vida de un hipopótamo, nadie habría pensado jamás que todavía fuera capaz incluso de reproducirse", afirmó Camillo Sandri, director zoológico del Parco Natura Viva.