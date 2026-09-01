Netanyahu reivindica la capacidad tecnológica de Israel durante visita a centro nuclear

"He venido a agradecerles la labor que realizan en esta sala y en estas instalaciones para garantizar el futuro de Israel y su perdurabilidad", afirmó Netanyahu durante el acto, celebrado en una instalación de la Comisión de Energía Atómica de Israel, según recoge un comunicado publicado por su oficina.

El primer ministro defendió durante su discurso la necesidad de que Israel sea "más fuerte, más rápido, más sofisticado" y "más capaz" frente a sus adversarios, y vinculó esa fortaleza tecnológica con la capacidad del país para establecer alianzas y promover la paz.

Sus declaraciones se produjeron durante el lanzamiento de un programa destinado a formar en física y otras disciplinas científicas a estudiantes de secundaria de Yavne (centro de Israel) y localidades próximas.

La visita se produce en una de las instalaciones de la infraestructura nuclear israelí, que incluye también el centro de investigación de Dimona, en el sur del país.

Israel mantiene una política de ambigüedad sobre su capacidad nuclear y no reconoce oficialmente poseer armas atómicas, aunque expertos internacionales sostienen que dispone de un arsenal nuclear.

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El discurso de Netanyahu llega además en un contexto de fuerte tensión regional. Tras la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán iniciada a comienzos de 2026, las hostilidades con Teherán continúan, mientras que las relaciones entre Israel y Turquía se han deteriorado por sus posiciones enfrentadas sobre Siria y la Franja de Gaza.