Netanyahu y el presidente de la RD del Congo acuerdan reforzar vínculos

"Me complace dar la bienvenida a nuestro buen amigo, el presidente de la República del Congo. Esta es una maravillosa amistad. La estamos fortaleciendo, y esta visita contribuirá a fortalecerla aún más", afirmó Netanyahu durante el encuentro.

Tshisekedi mantuvo también una reunión con el presidente israelí, Isaac Herzog, según los portavoces de este último. Según su comunicado, durante su encuentro, ambos mandatarios abordaron cuestiones internacionales y regionales, además de los desafíos relacionados con la paz y la seguridad en sus respectivos países.

El presidente de la RD del Congo señaló que las conversaciones confirmaron el compromiso de ambos países de dar "una nueva dimensión" a su cooperación en áreas como agricultura y seguridad alimentaria, agua, sanidad, tecnología e innovación, seguridad, formación e inversiones.

El presidente congoleño expresó además su intención de construir con Israel una asociación "moderna, pragmática y mutuamente beneficiosa", cuyos resultados, dijo, deben medirse tanto por los acuerdos alcanzados como por su aplicación.

Herzog afirmó a su vez que Israel pone "un gran énfasis" en sus relaciones con África y expresó su deseo de reunirse y mantener un diálogo con más líderes africanos.