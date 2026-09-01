Nicaragua recibirá 107 autobuses chinos para modernizar el transporte urbano

"Otros 107 autobuses, provenientes de la República Popular China, se sumarán este jueves 3 de septiembre a la moderna flota de unidades que presta servicio a las familias de Nicaragua", dijo Murillo, esposa del copresidente Daniel Ortega, a través de medios oficiales en Managua, tras recibir 60 vehículos el mes pasado.

"Y llegarán, antes de fin de año, otros 700 autobuses para los municipios y para la dignificación del transporte público”, indicó.

En total, el Gobierno de Nicaragua compró a la República Popular China 2.500 unidades de autobuses con el fin de modernizar la flota vehicular del transporte colectivo.

La adquisición de esas unidades es el resultado de un acuerdo de compra firmado en Managua entre la empresa china Yutong, líder en la fabricación de vehículos de transporte, y el Gobierno de Nicaragua, de acuerdo con el Ejecutivo nicaragüense.

Las autoridades nicaragüenses no han ofrecido detalles sobre el valor de cada unidad de autobús chino, ni la forma ni el precio en el que se lo venden a los transportistas.

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China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas en diciembre de 2021 después de que el país centroamericano cortara los lazos oficiales que mantenía con Taiwán, territorio cuya soberanía reclama Pekín.