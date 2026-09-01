OMS: Las condiciones de insalubridad en Gaza empeoran y hacen temer epidemias

Esta situación y el próximo inicio de la temporada de lluvias en la región, que en las actuales circunstancias inundarán las tiendas de campaña en las que viven hacinados los habitantes de Gaza, "propagarán las aguas residuales, la basura y el agua contaminada hacia los lugares donde la gente duerme y cocina", dijo en comunicación desde Gaza la representante de la OMS en Palestina, Reinhiulde Van De Weerdt.

A su vez, el agua estancada provocará la proliferación de mosquitos y otras plagas, agregó.

"No creo que sea necesario ser un experto en salud pública o un epidemiólogo, como yo, para entender lo que se avecina", resumió.

"El suministro de agua mediante camiones cisterna es algo a lo que estamos acostumbrados a recurrir después de un desastre o una crisis, pero resulta inaceptable que en Gaza, casi tres años después (de la reanudación del conflicto con Israel), estos camiones cisterna sigan siendo de lo que depende la mayoría de gente", señaló la responsable.

Por el momento, una consecuencia observable es el aumento -casi se han duplicado, pasando de 27.000 casos en marzo a 48.000 en agosto- de los casos de diarrea aguda en un periodo que coincide con el aumento de la contaminación del agua.

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Van De Weerdt aseguró que esta degradación de la salud de la población se puede evitar si se actúa de inmediato, aumentando en particular el número de alojamientos permanentes y garantizando un suministro sostenible de agua.

Israel no permite la entrada a Gaza de suministros de laboratorio y diagnostico que se necesitan para establecer qué virus y bacterias están circulando, y así actuar con rapidez para prevenir un brote epidémico, explicó la representante de la OMS.

Van De Weerdt dijo que desde hace más de dos años tampoco se permite la entrada de ningún equipo protésico o de rehabilitación (prótesis de rodilla, pies y manos, calzado médico y materias primas para fabricar o hacer adaptaciones personalizados, equipos de fisioterapia, cintas de correr o bicicletas estáticas) en una situación en la que 6.600 personas en Gaza los necesitan, 4.600 de ellos por la amputación de una o más extremidades.