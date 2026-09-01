Organismo de la ONU se ve forzado a reducir a la mitad la ayuda alimentaria en Cisjordania

Esto ocurre en momentos en que las necesidades alimentarias de la población en ese territorio palestino ocupado se han duplicado desde 2023, coincidiendo con el estallido del conflicto armado en Gaza.

"El aumento de la violencia que ejercen los colonos, la prolongada escalada de las operaciones militares israelíes, las fuertes restricciones de tránsito, las demoliciones y el desplazamiento generalizado en Cisjordania han destruido los medios de subsistencia de los palestinos", explicó a los periodistas en Ginebra el director del PMA para Palestina, Shaun Hughes.

Solo en Cisjordania, 900.000 personas sufren de inseguridad alimentaria (de una población aproximada de 3,1 millones de personas), es decir, no tienen acceso regular a alimentos, y de éstas el PMA apoyaba a las 400.000 personas consideradas más vulnerables, pero a partir de ahora solo podrá entregar víveres esenciales a 200.000.

La ofensiva israelí en Gaza, lanzada a raíz del ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023, ha tenido repercusiones directas en Cisjordania, el otro territorio palestino, pero con el que no tiene continuidad territorial.

Según el PMA, el 76% de hogares en Cisjordania han experimentado un fuerte descenso de sus ingresos, mientras que los precios de los alimentos y combustibles están entre los más elevados de todo Oriente Medio, lo que ha forzado a las familias a vender todo lo que han podido y a limitar la cantidad de alimentos que consumen a lo estrictamente necesario para sobrevivir.

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Es en estas circunstancias en las que el PMA afirma tener que recortar su ayuda, que también hacia llegar a la población a través de dinero en efectivo y cupones que, a la vez, daban movimiento a los mercados y en general a la economía local.

Hughes señaló que la situación financiera de su organismo en Gaza también es crítica, por lo que ya en julio tuve que reducir en 40 % el valor del efectivo que entregaba a 375.000 personas allí.

Advirtió que "más recortes serán inevitables a menos que se reciban más fondos asegurados".

Detalló que el organismo de la ONU necesita al menos 386 millones de dólares para poder seguir ayudando con alimentos a dos millones de personas en Gaza y Cisjordania en los próximos seis meses.