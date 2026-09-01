Organización no gubernamental Foro Penal contabiliza 328 presos políticos en Venezuela

En su cuenta de X, Foro Penal detalló que, del total de presos políticos, 183 son civiles y 145 militares, todos mayores de edad. Además, añadió que hay 33 extranjeros o ciudadanos con doble ciudadanía entre los 328 detenidos.

El pasado 14 de agosto, el Gobierno de Venezuela anunció la excarcelación de 131 personas, aunque Foro Penal pudo verificar 89, mientras que la mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabilizó 105, por lo que varias ONG pidieron la publicación de la lista de liberados, algo que no se materializó.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el pasado 24 de agosto que 1.046 venezolanos han sido liberados desde enero de 2026, cuando comenzó un proceso de excarcelaciones de presos políticos pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en un ataque militar en Caracas.

El Gobierno encargado, que niega que en Venezuela haya presos políticos sino que asegura son personas que cometieron delitos, ordenó en enero un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año.

Por su parte, el Parlamento, de mayoría chavista, también aprobó en febrero una ley de amnistía que benefició a más de 8.000 personas, aunque la mayoría de ellas ya se encontraban en libertad restringida.

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Dirigentes y activistas, así como organizaciones de oposición y de derechos humanos, han exigido la libertad plena de todos los presos políticos.