Pakistán defiende ante Irán el pacto de Islamabad como única vía para la paz

Durante el encuentro bilateral previo a la cita de mandatarios en la capital de ese país asiático, el ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, trasladó esta postura a su homólogo iraní, Abás Araqchí, según informó la diplomacia de Islamabad en un comunicado oficial.

De acuerdo con la nota de Exteriores paquistaní, ambos cancilleres coincidieron en la necesidad de mantener un contacto continuo ante la crisis en Oriente Medio. Fue el jefe de la diplomacia paquistaní quien subrayó que el diálogo y el cumplimiento del pacto alcanzado en junio de 2026 por las partes en conflicto constituyen el único camino para poner fin a las hostilidades entre Teherán y Washington.

El acuerdo de Islamabad, promovido bajo la mediación de los paquistaníes, estableció las bases para el cese del fuego entre Estados Unidos e Irán durante la guerra que aún continúa abierta.

Los líderes de Rusia, China e Irán -que suponen el 40 % de la población y un 25 % del PIB mundiales- coinciden estos días en la cumbre de la OCS en Kirguistán para discutir la cooperación regional desde el mar Báltico al océano Pacífico, la guerra en Ucrania y la guerra de EE.UU. contra Irán.

Este martes tendrá lugar la reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, después de que el lunes Putin se reuniera con el madatario chino, Xi Jinping.

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La cumbre de la OCS, a la que asisten los máximos dirigentes de Rusia, China e India, se desarrolla en Kirguistán bajo la sombra del conflicto militar en Oriente Medio y las tensiones geopolíticas globales.