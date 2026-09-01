Parlamento de Honduras aprueba reformas eléctricas con apoyo parcial liberal

Las reformas fueron aprobadas por 78 diputados, 49 de ellos del gobernante Partido Nacional, y un sector del Partido Liberal, de los 128 que integran el Parlamento.

Los 35 diputados del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre) se opusieron a la iniciativa.

Según el proyecto aprobado, la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no será privatizada, aunque la bancada de Libre reiteró hoy que sí y que por eso están en contra.

Las reformas incluyen cambios en las tarifas, condonaciones de deudas, modernización y expansión de la red transmisión, que no haya compras directas del fluido, más competencia en la compra de energía y una nueva estructura de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), entre otras.

El pasado 12 de agosto, el mandatario hondureño hizo un nuevo llamamiento a los diputados a que aprobaran las reformas energéticas para "administrar mejor" la ENEE y frenar sus pérdidas, las que, según señaló, ascienden a 1,9 millones de dólares diarios.

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"Apruébenmela, yo les voy a dar respuestas. Esa ley no favorece a nadie, favorece a Honduras", subrayó Asfura, quien también ha venido insistiendo en que no es cierto que se esté privatizando la ENEE, y que estaba de acuerdo con que en la reforma se incorporara una disposición que estableciera que la estatal eléctrica seguirá siendo del Estado hondureño.

Entre otros problemas, la ENEE no está satisfaciendo la demanda de energía que tiene el país, además de ser una de las más caras de Centroamérica, según diversas fuentes.

El presidente considera que, mientras no haya un eficiente servicio de la ENEE, difícilmente vendrán al país inversionistas extranjeros.

"Acá la ENEE es de Honduras, pero no puede seguir quebrada, tenemos que enderezarla, porque eso golpea al país (...) o nos ponemos en orden los que consumimos energía, pagamos lo que debemos pagar, o no vamos a salir adelante", enfatizó.

El gerente de la ENEE, Guillermo Peña, dijo tras la aprobación de las reformas, que ahora viene un proceso de licitación competitivo y ordenamiento de las pérdidas, y mejorar la calidad del servicio a los usuarios, que ha sido deficiente.

Los problemas de la ENEE también implican racionamientos en diferentes regiones del país de hasta ocho horas diarias.

La jefa de Cooperación de la Unión Europea (UE) en Tegucigalpa, Cristina Marín, dijo en recientes declaraciones a EFE que, de aprobarse las reformas, el bloque prevé aportar a Honduras 8 millones de euros (unos 9,2 millones de dólares) en fondos no reembolsables para apalancar inversiones de hasta 500 millones de euros (unos 577,1 millones de dólares) del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La UE analiza, además, una potencial financiación de 200 millones de euros (unos 230,8 millones de dólares), afirmó Marín.

La ENEE arrastra una cadena de problemas financieros y técnicos que, según diversos sectores, obedecen a la falta de voluntad política de los últimos gobernantes para resolverlos.