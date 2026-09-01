Pedro Sánchez considera "inaceptable" el ataque ruso contra el aeropuerto de Leipzig

"No nos dejaremos disuadir por amenazas híbridas, nuestro compromiso con Ucrania es inquebrantable", ha asegurado Sánchez en un mensaje en redes sociales.

La OTAN y la Unión Europea han apuntado este martes a la toma de nuevas medidas contra Rusia en respuesta al ataque híbrido con drones de hace un mes en un aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig, después de que el Ejecutivo alemán atribuyera hoy este incidente a Moscú.

Los responsables de las instituciones europeas, de la OTAN y líderes de varios Estados miembros han expresado su solidaridad con Alemania y su apoyo a las medidas diplomáticas y fronterizas anunciadas por Berlín, además de abrir la puerta a medidas coordinadas a nivel comunitario ante el Kremlin.