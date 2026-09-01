Perú fija en 116.000 millones de dólares cartera de inversiones para el período 2026-2030

El Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 abarca un grupo de 66 proyectos mineros con inversiones valoradas en más de 64.000 millones, con una participación significativa de proyectos de cobre, cuya demanda internacional continuaría favorecida por el avance de la transición energética.

La cartera de proyectos de asociaciones público-privadas (APP) por adjudicar entre 2026 y 2028 se establece en 34.000 millones de dólares en sectores estratégicos como salud, industria, transmisión eléctrica, agua y saneamiento, y educación.

En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que continuará promoviendo el uso de APP, Proyectos en Activos y otros mecanismos que permitan acelerar la ejecución de inversiones y avanzar en el cierre de brechas de infraestructura.

Asimismo, entre 2028 y 2030 se prevé impulsar proyectos de agua y saneamiento, salud y educación por más de 12.000 millones de dólares.

Con ello, el Ejecutivo peruano espera que estas inversiones contribuyan "a reducir las desigualdades territoriales, ampliar el acceso a oportunidades y favorecer la movilidad social".