Petrolera estatal de Ecuador fortalece infraestructura ente el fenómeno de El Niño

Anotó que, desde mayo pasado, activó un plan de acción integral para enfrentar los posibles impactos del Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS), para proteger su infraestructura estratégica, garantizar la continuidad de las operaciones hidrocarburíferas y mantener el suministro oportuno de combustibles y Gas Licuado de Petróleo (GLP) a escala nacional.

Como parte de esta estrategia, la empresa ejecutó medidas preventivas en 27 puntos estratégicos identificados a nivel nacional, de los cuales 14 corresponden a sectores con condiciones que requieren monitoreo ante movimientos en masa y 13 a zonas donde se fortalecieron acciones de prevención frente a eventuales inundaciones.

"Estas acciones preventivas reflejan nuestro compromiso con la seguridad, la continuidad operativa y la protección del ambiente", señaló Sebastián Maag Pardo, gerente general en funciones de Petroecuador.

Destacó que la planificación anticipada permite fortalecer la capacidad de respuesta de la empresa y proteger su infraestructura estratégica.

De igual manera, se ejecutan trabajos de estabilización de taludes y obras de mitigación, entre ellas muros de contención, gaviones, bermas y sistemas de drenaje en puntos críticos del Sistema Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y los poliductos Esmeraldas-Santo Domingo-Quito, Pascuales-Cuenca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, en las terminales de combustibles, estaciones de bombeo, en las refinerías Esmeraldas y La Libertad, así como otras instalaciones operativas consideradas estratégicas para el sector energético nacional.

En el ámbito tecnológico, se evaluaron alternativas de conectividad contingente y se priorizaron puntos estratégicos de monitoreo en el SOTE; en los poliductos Esmeraldas-Santo Domingo-Quito y Shushufindi-Quito.

Asimismo, en las terminales y estaciones estratégicas: Tres Bocas, Chorrillos, Santo Domingo y La Delicia.

Actualmente, la empresa cuenta con un Sistema de Información Geográfica que permite integrar y analizar información en tiempo real a escala nacional, optimizando la toma de decisiones y reduciendo los tiempos de respuesta ante emergencias mediante el uso de cartografía especializada sobre inundaciones y movimientos en masa.

El lunes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró como prioridad nacional el fortalecimiento de las acciones de prevención y preparación frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño.

El pasado sáábado, el Gobierno declaróó la alerta roja en todo el territorio nacional por la evolución de las condiciones océano-atmosféricas, a fin de fortalecer desde ahora las acciones, anticipar escenarios de riesgo y activar los mecanismos necesarios para proteger a la poblacóón.

La titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, ha calculado que alrededor de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas a los efectos de El Niño en 17 provincias.

Según la funcionaria, el Gobierno ha destinado 650 millones de dólares, distribuidos en diferentes carteras de Estado, de los cuales el 70 % son para prevención y el 30 % restante para la línea de respuesta.