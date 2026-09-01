Pionyang rebaja lazos diplomáticos con Londres por sanciones contra campamento infantil

El Ministerio de Exteriores de Corea del Norte informó a través de un comunicado publicado en su página web que "ha tomado medidas para rebajar el nivel de las relaciones diplomáticas" al rango de encargado de negocios y añadió que el embajador llamado a consultas, Mun Myong-sin, "será destinado a otro puesto".

La cartera ministerial indicó que esta medida es "en respuesta" a la "provocación" del Gobierno británico al incluir al Campamento Infantil Internacional Songdowon, ubicado en la ciudad costera de Wonsan, en su lista de sanciones contra Rusia, "alegando pretextos injustos e infundados".

Reino Unido anunció a principios de mayo sanciones que incluían la congelación de activos contra Songdowon por "participar y prestar apoyo al programa del Gobierno ruso para la deportación forzosa y la reeducación de niños ucranianos", lo que "socava o amenaza la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania", en el marco de la invasión rusa de ese país.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación para Ucrania de la ONU ha documentado más de 1.200 traslados de niños ucranianos por parte de Rusia, en la mayoría de casos sin informar a familiares o autoridades ucranianas, por lo que ha concluido que constituyen crímenes contra la humanidad.

Kiev, que ha denunciado miles de "secuestros" infantiles desde territorios ocupados desde el inicio de la invasión rusa, acusó en diciembre a Rusia de enviar niños ucranianos a Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte.

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Según un informe de la ONG ucraniana Centro Regional de Derechos Humanos presentado entonces en el Senado de Estados Unidos, al menos dos menores ucranianos han acabado en Songdowon: Misha, de 12 años, y Liza, de 16.