Político de oposición israelí demandará a la mujer de Netanyahu por acusarlo de traición

"Claramente vamos a presentar una demanda contra Sara Netanyahu", afirmó Golan en una entrevista esta mañana en la emisora de radio del ejército (Galei Tzahal).

La esposa del mandatario israelí habló de Golan durante una entrevista anoche con el Canal 14 de televisión, afín al Gobierno, en la que sembró dudas sobre la anticipación del político el 7 de octubre, cuando milicias gazatíes invadieron las comunidades junto a la frontera de Israel con la Franja, matando a 1.200 personas.

"A primera hora de la mañana ya estabas ahí, vestido y listo, muy, muy temprano, cuando otros no lo sabían, incluido el primer ministro", cuestionó Sara Netanyahu sobre Golan, que fue el vicejefe del Estado Mayor del Ejército de Israel y dirigió distintos sectores de las fuerzas armadas durante su carrera.

Durante la entrevista, también se preguntó a la esposa de Netanyahu sobre su opinión por la teoría conspiratoria de la traición desde dentro el 7 octubre (consistente en que altos cargos militares y líderes de la oposición conocían que el ataque iba a producirse y lo escondieron del Gobierno), pero dijo no querer hablar de ello.

"Los Demócratas condenan las declaraciones viles y falsas hechas por Sara Netanyahu anoche en el Canal 14", recoge un comunicado de la formación de Golan, en lo que calificó como un traspaso de "la línea roja que hace frontera con la locura".

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"Cuando Netanyahu fue corriendo a maquillarse y buscar excusas, Yair Golan entró en la línea de fuego y salvó vidas", continúa el texto.

A poco más de un mes para del tercer aniversario del 7 de octubre, el Ejecutivo israelí aún no ha abierto una comisión de investigación estatal sobre los ataques que investigue las circunstancias y los errores en la toma de decisiones que permitieron la masacre en Israel.

El Gobierno ha sostenido en numerosas ocasiones no poder abrir la investigación al seguir en curso la ofensiva en Gaza, así como las distintas guerras en las que Israel se ha implicado en la región en los últimos años.