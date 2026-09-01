Polonia ve incidente de Lepzig como un ejemplo más de las provocaciones rusas

"Primero fueron Polonia y los Países Bálticos y ahora Alemania. Rusia aumenta las tensiones en toda la región. No nos dejamos intimidar y nuestra respuesta será seguir con el apoyo a Ucrania y la coordinación de los países de la OTAN contra el agresor, Rusia", dijo Tusk en su cuenta de X.

"Rusia no ganará esta guerra", agregó.

El Gobierno alemán, tras responsabilizar a Rusia de lo ocurrido, anunció el cierre del consulado ruso en Bonn (este de Alemania) y la cancelación del contrato con la Casa Rusia, un centro cultural en Berlín.

Asímismo, el embajador ruso fue citado en el Ministerio de Exteriores.