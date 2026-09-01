Putin admite que costo de ataques de Ucrania asciende a un 1% del producto interior bruto

“El daño total, según estimaciones preliminares, asciende a una cifra importante: cerca del 1 % del PIB”, comentó Putin en rueda de prensa desde Kirguistán.

En particular, estimó en “cerca de un centenar” los barcos alcanzados en los ataques enemigos en los mares Negro y Azov, lo que le costó la vida a marineros rusos y extranjeros. “Nos han asestado un perjuicio real, ya que en las primeras dos semanas dañaron aproximadamente 40 barcos. No los destruyeron, los dañaron”, explicó.

Con respecto a las decenas de refinerías atacadas, lo que ha provocado un grave déficit de combustible, aseguró que aún queda un 10 % por reparar. Con todo, insistió en que “ese daño no es vital”, ya que -adujo- “Ucrania no puede causarnos un daño crítico”.

Admitió que los drones ucranianos representan “un importante desafío” para Rusia, tanto por tierra, como por aire y por mar, pero se mostró convencido de que todos los problemas serán solventados. “Nos las arreglaremos”, dijo el mandatario.

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