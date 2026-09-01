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01 de septiembre de 2026 a la - 18:35

Putin admite que costo de ataques de Ucrania asciende a un 1% del producto interior bruto

El presidente de Rusia, Vladímir Putin.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin. 223131+0000 KRISTINA SOLOVYOVA

MOSCÚ. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, admitió este martes que el daño causado por los ataques de Ucrania contra la retaguardia rusa desde finales de junio asciende a casi un 1 % del producto interior bruto (PIB) del país.

Por EFE

“El daño total, según estimaciones preliminares, asciende a una cifra importante: cerca del 1 % del PIB”, comentó Putin en rueda de prensa desde Kirguistán.

En particular, estimó en “cerca de un centenar” los barcos alcanzados en los ataques enemigos en los mares Negro y Azov, lo que le costó la vida a marineros rusos y extranjeros. “Nos han asestado un perjuicio real, ya que en las primeras dos semanas dañaron aproximadamente 40 barcos. No los destruyeron, los dañaron”, explicó.

Con respecto a las decenas de refinerías atacadas, lo que ha provocado un grave déficit de combustible, aseguró que aún queda un 10 % por reparar. Con todo, insistió en que “ese daño no es vital”, ya que -adujo- “Ucrania no puede causarnos un daño crítico”.

Admitió que los drones ucranianos representan “un importante desafío” para Rusia, tanto por tierra, como por aire y por mar, pero se mostró convencido de que todos los problemas serán solventados. “Nos las arreglaremos”, dijo el mandatario.

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