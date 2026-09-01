Putin califica las amenazas de Zelenski de "apelación al terrorismo de Estado"

"Esta es simplemente una apelación al terrorismo de Estado", dijo Putin en rueda de prensa en Kirguistán, en la que advirtió que Moscú responderá a cualquier ataque por parte de Kiev.

Al respecto, aseguró: "Si, no lo quiera Dios, tienen lugar tragedias como esa, encontraremos cómo responder. Que nadie lo dude".

"Llamo la atención sobre que ellos (las autoridades ucranianas) nos piden la reanudación de las negociaciones, reuniones cara a cara. Con los terroristas no se entablan negociaciones", señaló.

En su cuenta de X, Zelenski aseguró: "Hoy queremos advertir a todas las aerolíneas que usan el espacio aéreo ruso, a todos los que todavía usan los más importantes aeropuertos rusos. El espacio aéreo ruso se hará completamente inseguro".

Seguidamente, aclaró que "Ucrania no amenaza el transporte aéreo civil, no amenaza un solo avión. Sencillamente habrá drones en el cielo ruso en una dimensión que tiene que ser considerada".

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"En Ucrania no queremos que se pierdan vidas inocentes. Por eso avisamos a nuestros socios. Los días seguros del espacio aéreo ruso son cosa del pasado. Es importante que los embajadores de los países representados en Ucrania oigan esto al igual que los embajadores que trabajan en Moscú", agregó.

Cada uno de ellos, según el presidente, sabe lo que la guerra desatada por Rusia representa para Ucrania y sus habitantes, y "deben transmitirlo a sus capitales".

"También es importante que las aerolíneas que vuelan principalmente a Moscú, San Petersburgo y otros destinos rusos también lo oigan. Un cielo infestado de drones no es un lugar para la aviación civil", subrayó.

Mientras, Putin recordó que el ejército ruso tiene previsto lanzar una campaña masiva de bombardeos contra la infraestructura energética del país vecino en represalia por los ataques enemigos contra la retaguardia rusa.