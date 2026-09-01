Putin dice que si Armenia quiere, la base militar rusa cerrará "mañana mismo"

"Si Armenia considera que no necesita la base rusa, nos iremos mañana mismo", dijo en una rueda de prensa al término de su participación en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán.

A la vez, agregó que si el pueblo quiere que la base rusa siga en Gyumri, donde está desplegada desde hace más de tres décadas, los militares no se moverán.

"No imponemos nada a nadie. Si el pueblo armenio quiere que la infraestructura militar rusa quede ahí, nos quedaremos, trabajaremos y cooperaremos", afirmó.

El mandatario ruso también habló de su reunión con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, en los márgenes de la cumbre de la OCS y reiteró lo postura rusa sobre la necesidad de que Ereván elija si continúa en la Unión Económica Eurasiática, liderada por Moscú, o pide el ingreso en la Unión Europea.

A este respecto, adelantó que ha invitado a Pashinián a visitar Moscú para abordar nuevamente ese asunto con los equipos técnicos de ambas partes.

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Insistió en que Armenia obtiene muchas ventajas de su permanencia en el bloque liderado por Rusia, pero aseguró no dictar nada al pueblo del país caucásico.