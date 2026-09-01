Putin llama a Pashinián a aclarar "cuanto antes" los planes de Armenia sobre la UE

"Cuanto antes Armenia se aclare en el asunto de la entrada en la UE, mejor. Moscú debe entender cómo desarrollar las relaciones en adelante", dijo el jefe del Kremlin a Pashinián durante una reunión entre ambos en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que se celebró en Kirguistán.

Putin llamó la atención sobre la aprobación por el Parlamento armenio de una ley que da luz verde a futuras negociaciones sobre el posible ingreso de esa antigua república soviética en el bloque comunitario.

Según el jefe del Kremlin, este hecho simboliza "de hecho" la salida de Armenia de la Unión Económica Eurasiática, un bloque liderado por Moscú y del que forman parte otras economías postsoviéticas.

Putin aseguró que el deseo de Armenia de entrar en la UE es un “derecho soberano” del país y su pueblo. A la vez, insistió en su argumento de que eso es incompatible con la permanencia de Ereván en otros bloques.

El líder ruso insistió en que el gobierno armenio debe convocar un referéndum y “preguntar a la gente qué es lo que quiere”. “Háganlo y cerremos ya ese tema”, dijo.

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Con todo, recordó que los mayores impuestos al presupuesto armenio las pagan las compañías rusas que operan en el país y dan trabajo a la población local. También apuntó que el PIB de Armenia casi se triplicó desde que forma parte de la Unión Económica Eurasiática.

Pashinián, por su parte, señaló que las relaciones entre ambos países requieren de un enfoque más “fresco” en el contexto de la nueva situación en la región del Cáucaso.

Hace unos días, el líder armenio opinó que Ereván ya no puede considerar que le unen lazos de alianza estratégica con Moscú debido al enfriamiento de las relaciones entre ambos países en los últimos años.

Armenia lamentó en el pasado que Rusia no le apoyara en el conflicto armado en Nagorno Karabaj y durante las incursiones de tropas azerbaiyanas en territorio armenio durante los años posteriores. Todo ello llevó a Ereván a buscar nuevos socios, incluido en el ámbito militar.

A la vez, las autoridades armenias aseguran que no quieren enemistarse con Rusia, donde vive una de las diásporas armenias más grandes en el extranjero.