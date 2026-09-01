Putin, Trump y Xi pueden celebrar cumbre tripartita durante reunión de APEC, según Kremlin

"Ese tema se abordó", dijo el asesor de la Presidencia rusa Yuri Ushakov a la televisión pública.

Precisó que Putin habló de ese tema con Xi, el anfitrión de la futura cita, en una reunión en Kirguistán, donde ambos asistieron a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Según el diplomático, Xi mencionó que Trump "con toda probabilidad" asistiría a la cumbre del APEC y que Putin también había sido invitado.

"Si las cosas salen según lo previsto, podría organizarse una reunión a tres bandas" o, como mínimo, "se celebrarían reuniones con cada uno de ellos", señaló el asesor presidencial.

La cumbre del APEC se celebrará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.