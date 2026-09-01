Putin urge a sus aliados a impedir la instigación de conflictos armados durante una cumbre

"Me gustaría recordar, queridos amigos, que hoy, 1 de septiembre, es el día del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros debemos hacer todo lo posible para excluir de la práctica mundial la instigación de conflictos armados", dijo Putin al intervenir en la cumbre de la OCS en la capital kirguís, Biskek.

Putin, que acusa a Occidente de instigar el actual conflicto en Ucrania y que condenó los ataques de EE.UU. contra Irán, subrayó que la OCS se ha convertido en sus 25 años de historia en "uno de los influyentes centros de formación de un mundo multipolar".

Al respecto, destacó que la organización incluye a casi la mitad de la población mundial y que desde 2017 ha integrado a países como Irán, India o Pakistán, además de casi una veintena de países socios y observadores.

"A día de hoy, la OCS es, prácticamente, la mayor alianza regional no sólo en el continente eurasiático, sino en el mundo en general", destacó.

Putin abordará este martes el conflicto entre Irán y Estados Unidos durante su reunión con el líder de la república islámica, Masud Pezeshkian, y la guerra en Ucrania con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

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El primer ministro indio, Narendra Modi, llamó el lunes a poner fin a la guerra en Ucrania durante su reunión en Biskek con el jefe del Kremlin, que ha rechazado las últimas propuestas de alto el fuego de Kiev y ha ordenado intensificar los bombardeos contra la capital del país vecino.

La OCS, cuyos miembros firmarán este martes una veintena de acuerdos, emitirá al término de la cumbre la Declaración de Biskek.