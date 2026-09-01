Putin y Aliyev sostienen breve encuentro en los márgenes de la cumbre de la OCS en Biskek

Las imágenes de ambos mandatarios, que recientemente anunciaron la superación de la crisis en las relaciones entre ambos países, fueron difundidas por los medios. Sin embargo, los detalles de la conversación entre Putin y Aliyev no trascendieron a la prensa.

A finales de julio Putin y Aliyev destacaron las "relaciones constructivas" de ambos países pese a las divergencias en torno al conflicto en Ucrania durante una conversación telefónica.

Moscú y Bakú se han distanciado en los últimos tiempos, particularmente debido a la grave crisis tras el derribo de un avión de pasajeros azerbaiyano por defensas antiaéreas rusas en diciembre de 2024, mientras repelían un ataque de drones ucranianos, un incidente que posteriormente ambos países dieron por zanjado.

A mediados de julio las tensiones volvieron a crisparse tras declaraciones de apoyo de Aliyev a Ucrania y su llamamiento a cesar las hostilidades de inmediato.