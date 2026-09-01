Rusia confirma ataques masivos con drones y misiles contra Kiev y Odesa

"Esta noche, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión y drones de largo alcance contra instalaciones militares, industriales, de combustible y energía en Kiev y su región, así como contra la infraestructura en Odesa, su región y los puertos de Odesa y Chornomorsk", señaló el Ministerio de Defensa de Rusia en Telegram.

Según Defensa, los objetivos atacados se utilizaban para "el almacenamiento de cargamentos militares, combustible y lubricantes para las Fuerzas Armadas ucranianas".

En particular, los militares rusos informaron de un ataque en Kiev contra la empresa Fire Point, "que produce componentes y ojivas para misiles de crucero de largo alcance FP-5 Flamingo, así como propulsores de combustible sólido".

En la capital ucraniana también fue atacada la empresa Aerobavovna, que "fabrica dirigibles de transporte y para garantizar el control de drones de largo y medio alcance, incluyendo los Hornet", y la terminal ferroviaria Darnitsia, implicada en el mantenimiento de trenes y el tránsito de cargas militares.

Además, en la región de Kiev las fuerzas rusas atacaron un taller de ensamblaje de drones náuticos en la localidad de Jotiv, y depósitos de combustible en Boríspil.

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La sureña región de Odesa también fue víctima de loa ataques rusos dirigidos contra una central termoeléctrica y tres subestaciones eléctricas que abastecían las instalaciones portuarias, además de un taller de ensamblaje de drones.

En el puerto de Odesa, según los militares rusos, fueron destruidos 16 almacenes con equipamiento bélico y seis depósitos de combustible y lubricantes "suministrados al Ejército ucraniano por Occidente".

En el puerto de Chornomorsk fueron destruidos dos almacenes con equipamiento bélico. Además, las fuerzas rusas atacaron un puesto fronterizo y un cruce de ferry en Orlivka.

Por su parte, Ucrania informó este martes de la muerte de doce civiles, ocho en Kiev y otros cuatro en sus alrededores, tras el nuevo ataque masivo ruso con misiles balísticos y drones contra la región capitalina.

Seis de los muertos que se conocen hasta el momento eran trabajadores de la empresa pública ferroviaria ucraniana, Ukrzaliznytsia, según anunció la propia empresa.

Otras cuatro murieron en ataques a infraestructura industrial y a una gasolinera en la localidad de Boríspil, cerca de Kiev.

El Ministerio de Defensa ruso anunció el domingo una campaña de bombardeos masivos contra la infraestructura energética enemiga después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, acusara a Kiev de abrir la caja de pandora con sus ataques contra la retaguardia rusa.