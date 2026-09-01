Rusia responderá a decisiones "antirrusas" y acusa a Alemania de implicación en la guerra

"Moscú responderá a todas las decisiones antirrusas", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en declaraciones a la agencia Interfax, después de que el gobierno alemán responsabilizara a Moscú de un ataque híbrido con un dron perpetrado a principios de agosto contra la ciudad de Leipzig.

Añadió que "Berlín está metido hasta el cuello tanto en la instigación del conflicto ucraniano como en la participación en atentados terroristas contra la población civil", en alusión a los ataques con drones de Kiev contra la retaguardia rusa.

En cuanto al cierre de la Casa Rusa, comentó: "Buscaban una excusa (...) La Casa Rusa no les dejaba tranquilos. Por eso buscaron algo a lo que agarrarse".

Alemania acusó hoy a Rusia del ataque híbrido con drones sobre el aeropuerto de Leipzig, en el que se encontraron sistemas no tripulados con explosivos el pasado 4 de agosto.

"El Gobierno federal llega a la conclusión de que Rusia es responsable del ataque híbrido no perpetrado en Leipzig el 4 de agosto", dijo el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa en Berlín junto al titular de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul.

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Wadephul anunció, como consecuencia, el cierre del consulado de Rusia en Bonn, en el oeste de Alemania, y además, se cancelará el contrato del centro cultural ruso Casa Rusa en Berlín.

Además, Berlín reforzará los "controles de entrada para los ciudadanos rusos y aumentamos la presión sobre la flota fantasma rusa", precisó el jefe de la diplomacia germana.