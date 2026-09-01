Salida de líneas de alta tensión afecta suministro en tres estados del sureste mexicano

La CFE explicó en una nota informativa que su personal activó labores inmediatas conforme a los protocolos de atención y trabaja en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para recuperar el suministro en las zonas afectadas.

Según la compañía, trabajadores electricistas intervienen en el restablecimiento y personal de la CFE se encuentra también en el sitio para inspeccionar la infraestructura relacionada con el evento e identificar qué provocó la salida de operación de las dos líneas.

La empresa no precisó en su comunicado cuántos usuarios resultaron afectados por las interrupciones ni detalló las localidades afectadas.

Tampoco ofreció un plazo estimado para completar las maniobras y normalizar el servicio en todas las áreas afectadas de los tres estados, ni el avance al momento de su difusión.

La CFE señaló que las acciones de sus trabajadores se realizan de forma inmediata y siguiendo sus protocolos de atención, al tiempo que continúa la revisión de la infraestructura para establecer la causa de la interrupción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El personal de la CFE con labores inmediatas y en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía trabaja en el restablecimiento; además, se encuentra en el sitio, inspeccionando la infraestructura para identificar la causa del evento", señaló la estatal eléctrica.

La Comisión aseguró que mantiene su compromiso de responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad en su infraestructura y de restablecer el suministro eléctrico “a la brevedad posible”.