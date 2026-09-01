Servicio Geológico Colombiano registra 8 emisiones de ceniza del volcán Puracé en 24 horas

"Entre las 2:00 pm de ayer, lunes 31 de agosto de 2026, y la hora de publicación de este boletín, se registraron ocho emisiones de ceniza del volcán Puracé–cadena volcánica Los Coconucos, que alcanzaron una altura máxima de 240 metros sobre la cima del volcán", señaló el SGC en X.

El coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (capital del Cauca), Cristian Santacoloma, señaló que el volcán ha tenido un aumento continuo en su actividad, "reflejado en el incremento de la actividad sísmica asociada a la desgasificación que se ubica a niveles muy cercanos a la superficie del cráter".

El Servicio Geológico señaló además que es posible que haya variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos pueda disminuir con respecto a días o semanas anteriores, lo que no implica necesariamente que haya retornado a un nivel de actividad estable.

El fin de semana, el organismo gubernamental señaló que desde las 16:20 del sábado (21:20 GMT) hasta el domingo hubo un incremento en la actividad sísmica relacionada con el fracturamiento de roca en el área de influencia del volcán Puracé.

"Esta actividad se localizó a 11 kilómetros en dirección nororiente del cráter del volcán Puracé, a una profundidad de nueve kilómetros. Se presentaron aproximadamente 50 eventos sísmicos, de los cuales se destacan algunos con magnitudes entre 2,8 y 4,1", expresó entonces Santacoloma.

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El Puracé está ubicado a 27 kilómetros de Popayán y es uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica de los Coconucos.

Su última erupción de magnitud considerable ocurrió en marzo de 1977, aunque desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad.