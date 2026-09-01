Seúl detecta posibles indicios de diálogo entre Pionyang y EE.UU. tras los gestos de Trump

"No se han confirmado hechos concretos de diálogo, pero existen indicios de que se está dialogando", dijo el NIS durante una reunión a puerta cerrada con la comisión de inteligencia de la Asamblea Nacional, según informaron unos legisladores citados por la agencia local de noticias Yonhap.

La inteligencia surcoreana también consideró posible una cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos "en cualquier momento", dijeron los legisladores Youn Kun-yeong, del oficialista Partido Demócrata (PD), y Yoo Yeong-ha, del opositor Partido del Poder Popular (PPP).

Recientemente, Trump expresó su deseo de reunirse con el líder norcoreano. Pionyang no ha respondido directamente a las propuestas del inquilino de la Casa Blanca, pero ha reiterado sus críticas a lo que considera una política hostil de Estados Unidos a Corea del Norte y realizado varias pruebas de misiles en los últimos días.

Por otro lado, el NIS dijo que todavía no ha establecido ningún contacto con Corea del Norte, después de la propuesta del presidente, Lee Jae Myung, de que ambos países inicien conversaciones para reemplazar el armisticio por paz y poner fin así a la guerra de Corea, en tregua técnica desde hace más de siete décadas.

En lo que respecta a la hija del líder norcoreano, Kim Ju-ae, la inteligencia surcoreana afirmó que parece estar en la etapa de ser designada como sucesora de su padre, debido a su frecuente exposición en los medios de comunicación.

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El NIS también informó a los legisladores de que ha obtenido y está analizando "documentos internos" del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y "planos de misiles" del país vecino.