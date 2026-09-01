Sheinbaum defiende refinería en Dos Bocas para afrontar el alza mundial de combustibles

Durante la presentación de su segundo informe de Gobierno, la mandataria respondió a los sectores que cuestionaron el megaproyecto en Paraíso, Tabasco, argumentando que gracias a esta refinería, México pudo "enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que afecta a la gran mayoría del mundo" por causas como la Guerra de Irán.

Como parte del balance financiero, la jefa del Ejecutivo federal subrayó una reducción de 20.000 millones de dólares en la deuda de Pemex, la mayor empresa pública de México y una de las principales productoras de hidrocarburos de América Latina, situando la producción actual de México en 1,77 millones de barriles diarios y casi 5.000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

Para reforzar dicha estrategia energética, Sheinbaum anunció que su Administración culminará la construcción de dos plantas coquizadoras en Tula (Hidalgo) y Salina Cruz (Oaxaca) destinadas a incrementar la producción de diésel y gasolinas con bajo contenido de azufre, de las cuales la primera finalizará este año y la segunda en el primer semestre de 2027.

Las coquizadoras de las refinerías de Tula y Salina Cruz fueron impulsadas e iniciadas también durante la Administración del expresidente López Obrador como parte de su estrategia para procesar el combustóleo pesado.

La mandataria resaltó también el rescate de la industria de fertilizantes de Pemex tras el "periodo neoliberal", detallando que la producción alcanzó 1.850 toneladas en 2026, lo que representa un incremento del 38 % en comparación con los niveles de 2024.

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Como parte del desarrollo de infraestructura, la presidenta resaltó la puesta en marcha del Plan Nacional de Gasoductos con una inversión histórica de 141.000 millones de pesos (unos 8.296 millones de dólares) hacia el año 2030, orientada a abastecer trece nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado y los polos de desarrollo para el bienestar en el sureste.

Sheinbaum afirmó que estos avances se dan de cara a cumplir el compromiso ambiental de México y "garantizar su soberanía energética".