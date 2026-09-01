Transportistas mantienen varias rutas bloqueadas en Guatemala por precios de combustibles

Aunque las carreteras habían amanecido despejadas tras el levantamiento de 20 puntos la noche del lunes tras doce horas de protesta, las autoridades viales reportaron que en el transcurso de la tarde la cifra volvió a subir a trece tramos cerrados por los manifestantes, según datos de la Dirección General de Protección y Vialidad (Provial).

Los cierres afectan vías estratégicas de comercio e interconexión como la ruta al suroeste —que conduce hacia la costa del Pacífico y la frontera con México— y la carretera CA-13, un importante corredor del noreste del país que conecta el departamento (provincia) de Petén con el Caribe y la frontera con Belice y Honduras, además de accesos clave en la capital guatemalteca.

Guatemala depende mayoritariamente de la importación de derivados del petróleo para abastecer su red de transporte, por lo que el incremento constante en las cotizaciones internacionales del crudo impacta directamente en la inflación y en los costos de la canasta básica en Centroamérica.

Según el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a julio, los carburantes —especialmente la gasolina y el diésel— y el transporte fueron los rubros con mayor impacto en el alza del costo de vida del mes, situando el ritmo inflacionario interanual del país en un 2.70 %.

Ante esta situación, el sector empresarial exigió al Ministerio de Gobernación (Interior) acciones inmediatas para liberar las carreteras y garantizar la libre circulación.

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"Por segundo día consecutivo, Guatemala continúa sufriendo bloqueos ilegales que vulneran la libre locomoción, paralizan actividades productivas y generan daños incuantificables a personas, familias y la economía nacional", afirmó la Cámara de Comercio de Guatemala en un comunicado.

En esa misma línea, la Cámara de Turismo advirtió de que la interrupción del paso hacia destinos y aeropuertos compromete las reservas de visitantes y perjudica la imagen del país como destino internacional.