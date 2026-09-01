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01 de septiembre de 2026 a la - 10:25

Tribunal de Pakistán ordena suspender presunto confinamiento solitario de Khan en prisión

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Islamabad, 1 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Islamabad ordenó este martes suspender el presunto confinamiento solitario al que, según denuncias de la oposición del país, se han visto sujetos el ex primer ministro paquistaní Imran Khan y su esposa Bushra Bibi en prisión.

Por EFE

"El tribunal ordenó a las autoridades penitenciarias facilitar reuniones periódicas con su esposa y su familia, así como el contacto telefónico con sus hijos", declaró en un comunicado Ahmed Janjua, portavoz del partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), fundado por Khan.

"También dispuso que se garantice a Imran Khan el acceso a paseos, ejercicio, televisión, libros y otras comodidades básicas", añadió.

El partido ha denunciado en repetidas ocasiones que el principal líder opositor en Pakistán ha sido sometido a un régimen de aislamiento sin acceso a derechos básicos desde su encarcelamiento en 2023.

"El PTI siempre ha sostenido que la custodia no implica aislamiento y que el encarcelamiento no anula los derechos fundamentales", afirmó Janjua.

A finales de agosto, el Tribunal Supremo paquistaní había ordenado a las autoridades trasladar a Khan, de 73 años, al hospital privado Shifa International de Islamabad para que fuera examinado y tratado por especialistas.

Sin embargo, fue trasladado a un hospital público de Islamabad y despúes devuelto a prisión tras una revisión médica que el Gobierno presentó como satisfactoria pese a las dudas de su partido.

El PTI solicitó al Tribunal Supremo que inicie un procedimiento por desacato contra el Gobierno y la administración penitenciaria por no cumplir la orden judicial, petición que será examinada el 16 de septiembre.

Khan, antigua estrella del críquet y jefe de Gobierno entre 2018 y 2022, permanece encarcelado desde el 5 de agosto de 2023 y afronta varias condenas y causas judiciales que él atribuye a una persecución política.