Tribunal de Pakistán ordena suspender presunto confinamiento solitario de Khan en prisión

"El tribunal ordenó a las autoridades penitenciarias facilitar reuniones periódicas con su esposa y su familia, así como el contacto telefónico con sus hijos", declaró en un comunicado Ahmed Janjua, portavoz del partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), fundado por Khan.

"También dispuso que se garantice a Imran Khan el acceso a paseos, ejercicio, televisión, libros y otras comodidades básicas", añadió.

El partido ha denunciado en repetidas ocasiones que el principal líder opositor en Pakistán ha sido sometido a un régimen de aislamiento sin acceso a derechos básicos desde su encarcelamiento en 2023.

"El PTI siempre ha sostenido que la custodia no implica aislamiento y que el encarcelamiento no anula los derechos fundamentales", afirmó Janjua.

A finales de agosto, el Tribunal Supremo paquistaní había ordenado a las autoridades trasladar a Khan, de 73 años, al hospital privado Shifa International de Islamabad para que fuera examinado y tratado por especialistas.

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Sin embargo, fue trasladado a un hospital público de Islamabad y despúes devuelto a prisión tras una revisión médica que el Gobierno presentó como satisfactoria pese a las dudas de su partido.

El PTI solicitó al Tribunal Supremo que inicie un procedimiento por desacato contra el Gobierno y la administración penitenciaria por no cumplir la orden judicial, petición que será examinada el 16 de septiembre.

Khan, antigua estrella del críquet y jefe de Gobierno entre 2018 y 2022, permanece encarcelado desde el 5 de agosto de 2023 y afronta varias condenas y causas judiciales que él atribuye a una persecución política.