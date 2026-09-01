Unicef celebra aprobación de plan para priorizar desarrollo integral de niños en Ecuador

"Ecuador da un paso que puede cambiar la historia de sus niños y niñas. Con este plan, el país cuenta con una ruta para asegurar que durante sus primeros años tengan todo lo que necesitan: acceso a la salud, una nutrición adecuada, protección, cuidado cariñoso y oportunidades para aprender y desarrollarse plenamente", señaló en un comunicado Arturo Romboli, representante de Unicef en Ecuador.

El plan se aprobó la semana pasada y para el organismo de la ONU constituye un "paso fundamental" para implementar la Ley de Primera Infancia, en vigencia desde el año pasado.

Unicef afirmó que lo que sucede durante el embarazo y los primeros años sienta las bases de la salud, el aprendizaje, el bienestar y la productividad a lo largo de la vida, por lo que priorizar la primera infancia en las decisiones, las políticas públicas y los presupuestos no es solo una inversión en los niños y niñas de hoy sino que ayudará a reducir las desigualdades y a construir un país más próspero.

El plan organiza la acción del Estado alrededor de cinco ejes estratégicos, basados en el marco internacional del cuidado cariñoso y sensible, como la buena salud, nutrición adecuada, atención receptiva, oportunidades para el aprendizaje temprano, y protección y seguridad.

A ellos se suman cuatro ejes de soporte relacionados con gobernanza y articulación intersectorial; seguimiento e información; fortalecimiento de capacidades institucionales; y financiamiento y presupuesto.

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El documento fue construido por la Vicepresidencia, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, representantes de la sociedad civil, academia y con el apoyo técnico de Unicef, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Romboli aseguró que ahora deben unirse esfuerzos para convertir el plan en servicios, cuidados y oportunidades concretas para cada niña y niño.