Uruguay resalta no haber trasladado 75 millones de dólares a la población por combustibles

En una rueda de prensa llevada a cabo minutos después de que finalizara un nuevo Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi, Cardona aseguró que: "Teníamos que trasladar fuertemente un impacto al gasoil -sobre todo- que estaba por encima del 25 % y en la gasolina del 1 %".

Sin embargo, la titular de la cartera aseguró que "una vez más, Uruguay puede tomar una decisión diferente, gestionando sus recursos y sus potencialidades".

Puntualizó que, desde que estalló la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán hasta el 31 de agosto de 2026, el Estado uruguayo no ha trasladado a la ciudadanía los 75 millones de dólares que esta hubiese tenido que abonar de más al momento de adquirir los combustibles.

Una buena noticia para el sector productivo del país suramericano, agregó. Al igual que lo había hecho el mes pasado, el Gobierno de Uruguay decidió mantener el precio de los combustibles a partir del 1 de septiembre.

El anuncio del congelamiento de los precios lo realizó este lunes el Ministerio de Industria, Energía y Minería en un comunicado, en el que apuntó que la medida se tomó pese a que el precio de venta al público de referencia de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua marcaba un aumento del 25 % para el gasoil y un 1 % para la gasolina.

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Nuevamente sin cambios, el litro de gasolina costará 88,67 pesos (2,13 dólares) y el de gasoil 58,68 pesos (1,41 dólares), mientras que el precio del kilogramo de supergás será 93,56 pesos (2,25 dólares).

El no ajusta "creemos que es un esfuerzo importante que el Estado sigue haciendo en lo que tiene que ver con la coyuntura internacional", remarcó la ministra Cardona.

El precio del barril de brent para entrega en octubre ganó este lunes un 1,32 %, hasta situarse en 90,49 dólares, ante el repunte de hostilidades directas entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó hoy 1,18 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 89,31 dólares.